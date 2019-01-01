  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم الـ27: القاصر مصعب أبو غزالة محتجز في العزل الانفرادي

الأحد 19 يناير 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الـ27: القاصر مصعب أبو غزالة محتجز في العزل الانفرادي


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المعتقل القاصر مصعب إياد أبو غزالة (15 عاماً)، من القدس، يقبع في العزل الانفرادي في سجن "أوفيك" الإسرائيلي الجنائي منذ (27) يوماً، وذلك إثر موقفه الرّافض بالدخول لأقسام السّجناء الجنائيين الإسرائيليين والاختلاط بهم.

وبيّنت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت القاصر أبو غزالة بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2019، ونقلته للسّجن الجنائي، رغم أن اعتقاله على خلفية وطنية، ووضعت العقبات أمام محاولات محامي هيئة الأسرى لزيارته وطلب نقله إلى السّجون "الأمنية" منذ اليوم الأول لاعتقاله، ما دفع بالطفل أبو غزال للإضراب عن الطّعام ليومين، وأوقفه بعد تحذيرات من خطورة تلك الخطوة على وضعه الصّحي لصغر سنّه.

ونقل محامي الهيئة عن القاصر أبو غزالة، عقب السّماح له بزيارته بعد جهود قانونية؛ أنّه يقبع في غرفة عزل انفرادي تفتقر للحاجيات الأساسية، إلّا أنه أصرّ على موقفه رغم محاولات إدارة السّجن بدمجه مع السّجناء الإسرائيليين المعتقلين على خلفيات قضايا جنائية كتعاطي المخدرات والاغتصاب.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال تتعمّد احتجاز عدد من الأطفال الفلسطينيين في السجون الجنائية الإسرائيلية، بين المجرمين، الذين يعتدون عليهم ويستولون على أغراضهم الشّخصية، وقد سعت وما زالت تسعى لتحويل جميع الأسرى الأطفال من السجون الأمنية إلى السجون الجنائية، وتجابه الحركة الأسيرة ذلك لما فيه من خطورة حقيقية على الأطفال وعلى تنشئتهم.

يذكر أن القاصر أبو غزالة كان قد أمضى عاماً ونصف قيد الاعتقال المنزلي، وبعد انتهاء المدّة أصدرت محكمة الاحتلال بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لثلاثة شهور.

#هيئة شؤون الأسرى #رام الله #العزل الانفرادي #مصعب أبو غزالة #سجون الاحتلال #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!

بيروت: "ميلشيات مجهولة" تحرق خيم المعتصمين..والحريري مغردا: مشهد مجنون

الأخبار الرئيسية

هنية

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة