سولشاير يقلل من حجم ليفربول : ليس من ضمن أفضل الفرق

وكالات / سما /

صرح النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بأن ليفربول لا يعتبر بعد من ضمن أفضل الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه يحتاج للاستمرارية كي يصبح مثل حقبة أليكس فيرجسون مع الشياطين الحمر.

وسيحل فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ضيفاً على ليفربول في ملعب “الأنفيلد”، في قمة مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر حالياً فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 27 نقطة كاملة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام وست هام بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية شهر ديسمبر الماضي.

ويسعى ليفربول لفك لعنة عدم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، ويبدو بأنه قريباً هذه المرة من تحقيق البطولة الأهم بالنسبة للريدز هذا الموسم.

وتحدث أولي جونار سولشاير في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم قائلاً، عندما سئل عن قوة الريدز وتصنيفه كواحد من أفضل فرق البريميرليج “إذا كنت تتحدث على المدى البعيد، فإن أفضل الفرق هي التي يمكنها القيام بذلك مراراً وتكراراً -يقصد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي“.

وأضاف “لا أحد يضاهي السير أليكس فيرجسون في هذا الصدد، بالنظر لتاريخه الكبير مع مانشستر يونايتد”.