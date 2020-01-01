  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم فتى

الأحد 19 يناير 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 11 مواطنا من الضفة، بينهم فتى.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن خمسة أسرى محررين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم: أحمد سلطي ثوابتة (23 عاما)، وأنس شاهر ديرية، وعوني وأحمد طقاطقة، وراغد حسين ديرية، ويونس زكي ديرية.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتى، وهم: نضال صفوان سليم (16 عاما)، وعمرو محمد أبو هنية (28 عاما)، وعلي حسام سويدان (19 عاما)، ومنصور عاصم سليم.

فيما اعتقلت سيدة من بلدة ترقوميا غرب الخليل، وهي روان قباجة (30 عاما)، وجرى الإفراج عنها لاحقا بكفالة مالية بقيمة (500) شيقل، بعد التحقيق معها لساعات، إضافة إلى المواطن مهند جابر أبو سل (33 عاما) من مخيم العروب شمالا.

يضاف إلى المعتقلين المواطن أسامة عرابي نخلة من رام الله.

ونوه نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال احتجزت 6 مواطنين من القدس لساعات، ثم أطلقت سراحهم، حيث أفرجت عن المواطنين عرفات نجيب وأمين صيام على أن يتوجها إلى أحد مراكزها للتحقيق غدا، فيما سلّمت أربعة آخرين قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متباعدة، وهم: خالد الزير، وأحمد أبو غزالة، ومعاذ إدريس، ومحمد سعيد الدوو.

#الاحتلال #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

الأخبار الرئيسية

هنية

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة