الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم فتى

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 11 مواطنا من الضفة، بينهم فتى.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن خمسة أسرى محررين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم: أحمد سلطي ثوابتة (23 عاما)، وأنس شاهر ديرية، وعوني وأحمد طقاطقة، وراغد حسين ديرية، ويونس زكي ديرية.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتى، وهم: نضال صفوان سليم (16 عاما)، وعمرو محمد أبو هنية (28 عاما)، وعلي حسام سويدان (19 عاما)، ومنصور عاصم سليم.

فيما اعتقلت سيدة من بلدة ترقوميا غرب الخليل، وهي روان قباجة (30 عاما)، وجرى الإفراج عنها لاحقا بكفالة مالية بقيمة (500) شيقل، بعد التحقيق معها لساعات، إضافة إلى المواطن مهند جابر أبو سل (33 عاما) من مخيم العروب شمالا.

يضاف إلى المعتقلين المواطن أسامة عرابي نخلة من رام الله.

ونوه نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال احتجزت 6 مواطنين من القدس لساعات، ثم أطلقت سراحهم، حيث أفرجت عن المواطنين عرفات نجيب وأمين صيام على أن يتوجها إلى أحد مراكزها للتحقيق غدا، فيما سلّمت أربعة آخرين قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متباعدة، وهم: خالد الزير، وأحمد أبو غزالة، ومعاذ إدريس، ومحمد سعيد الدوو.