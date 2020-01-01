زيدان يفقد ثقته في مارسيلو

وكالات / سما /

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بدأ يفقد ثقته في ظهيره الأيسر مارسيلو. لصالح مواطنه فيرلاند ميندي، المنضم حديثاً للنادي الملكي مطلع الموسم الجاري.

وعاد مارسيلو للمشاركة في التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد طول غياب، أمام فريق إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

لكن القائد الثاني لريال مدريد عاش أحد أسوأ أوقاته في البرنابيو، ظهر بمستوى فني ضعيف وتلقى بعض صافرات الاستهجان.

وأشارت صحيفة “ماركا“، أن زيدان نظر إلى يمينه وأمر فيرلاند ميندي بالاستعداد للنزول، عقب تسجيل الهدف الثاني عن طريق كاسيميرو.

كان رد فعل زيدان مباشر بنزولميندي لإضافة صلابة دفاعية في الوقت المتبقي من المباراة.

مارسيلو قدم أداء سيء للغاية، لم يقدم أي إضافة هجومية كما اعتدنا منه، كما كان نقطة ضعف واضحة في الدفاع، وسمح للوك دي يونج تسجيل هدف التعادل.

في هه المرحلة يثق زيدان في ميندي بشكل أكبر في مركز الظهير الأيسر، وعلى مدار الموسم بشكل عام شارك ميندي في 13 مباراة مقابل 10 لمارسيلو.