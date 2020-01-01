  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يفقد ثقته في مارسيلو

الأحد 19 يناير 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يفقد ثقته في مارسيلو


وكالات / سما /

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بدأ يفقد ثقته في ظهيره الأيسر مارسيلو. لصالح مواطنه فيرلاند ميندي، المنضم حديثاً للنادي الملكي مطلع الموسم الجاري.

وعاد مارسيلو للمشاركة في التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد طول غياب، أمام فريق إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

لكن القائد الثاني لريال مدريد عاش أحد أسوأ أوقاته في البرنابيو، ظهر بمستوى فني ضعيف وتلقى بعض صافرات الاستهجان.

وأشارت صحيفة “ماركا“، أن زيدان نظر إلى يمينه وأمر فيرلاند ميندي بالاستعداد للنزول، عقب تسجيل الهدف الثاني عن طريق كاسيميرو.

كان رد فعل زيدان مباشر بنزولميندي لإضافة صلابة دفاعية في الوقت المتبقي من المباراة.

مارسيلو قدم أداء سيء للغاية، لم يقدم أي إضافة هجومية كما اعتدنا منه، كما كان نقطة ضعف واضحة في الدفاع، وسمح للوك دي يونج تسجيل هدف التعادل.

في هه المرحلة يثق زيدان في ميندي بشكل أكبر في مركز الظهير الأيسر، وعلى مدار الموسم بشكل عام شارك ميندي في 13 مباراة مقابل 10 لمارسيلو.

#زين الدين زيدان #مارسيلو

الأكثر قراءة اليوم

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل

صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

الأخبار الرئيسية

هنية

حماس: زيارة هنية تسير حسب ما تم الإعداد لها وتنفي وجود أي توتر مع مصر

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة