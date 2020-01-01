الدفاع المدني يُنفذ 71 مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة / سما /

نفذَّت طواقم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني 71 مهمة على مدار ثلاثة أيام خلال المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني أن المهام التي نفذتها طواقم المديرية خلال الأيام الثلاثة الماضية شملت 27 مهمة إطفاء، و17 مهمة إنقاذ، و27 مهمة إسعاف.

ولفت التقرير إلى أن طواقم الدفاع المدني في محافظة رفح نفذَّت عملية شفط مياه الأمطار في عدد من المنازل في منطقة الصيامات شمال المحافظة جنوب قطاع غزة، فيما تمكنت من سحب عدد من المركبات غرقت في بركة النجيلي غرب المدينة جراء المنخفض الجوي.

وذكر أن طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس نفذت عدة مهام إنقاذ لانهيار ألواح زينقو من منازل المواطنين جراء المنخفض الجوي، بالإضافة لانهيار جدران منزل في حي الأمل.