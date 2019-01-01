الاقتصاد: منح 8 شهادات اعتماد جديدة وتجديد 29 أخرى خلال العام الماضي

رام الله / سما /

أعلنت وحدة الاعتماد الفلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، منحها 8 شهادات اعتماد جديدة خلال عام 2019، حيث تم منح شهادتين اعتماد لمختبرات انشائية وشهادة للمختبر الجنائي لوزارة الداخلية، وخمس شهادات اعتماد لمختبرات طبية.

وأشارت في تقريرها السنوي إلى أنه تم تجديد 29 شهادة اعتماد، وتنفيذ 34 زيارة تقييم ميدانية دورية وأولية.

وحسب التقرير، فقد تم إعداد نظام الجودة الخاص بوحدة الاعتماد وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17011: 2017 كإجراء أول في سبيل تحقيق الاعتراف الدولي بالاعتماد الفلسطيني، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الكفاءة والجدارة الخاص بمجالات الفحوصات لمختبرات الأغذية، والعمل على اعداد مسودة قانون الاعتماد في فلسطين.