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الاحتلال يُصور بنايات سكنية مهددة بالهدم في القدس المحتلة

الأحد 19 يناير 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُصور بنايات سكنية مهددة بالهدم في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الأحد، بلدتي العيسوية وسلوان في مدينة القدس.

وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم بلدية الاحتلال وأفراد من الشرطة اقتحموا البلدة، وقاموا بتصوير عدة بنايات وشقق سكنية كانوا قد تسلموا أصحابها قرارات هدم خلال الأيام الماضية.

وحذرت اللجنة من تصوير المنشآت السكنية بأن تكون مقدمة لتنفيذ عمليات الهدم لها خلال الأيام القادمة.

وطالبت اللجنة من محافظة القدس والمؤسسات الحقوقية تأمين طواقم من المحاميين، لتجميد قرارات الهدم التي توزع اسبوعيا في البلدة، ضمن سياسة "حملة عقاب حماعي واعتداءات من مؤسسات الاحتلال المختلفة" والمستمرة للشهر التاسع على التوالي.

ومن جهة ثانية اقتحمت طواقم البلدية، في هذه الأثناء، عدة أحياء في بلدة سلوان .

#الاحتلال #القدس #هدم

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