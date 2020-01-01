غزة: الحكم المحلي وقطر الخيرية توقعان مذكرة بخصوص مشروع إدارة النفايات الطبية

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مدير مكتب فلسطين في قطر الخيرية حذيفة جلامنة، مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس وتشغيل وضمان استدامة مشروع إدارة النفايات الطبية في غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة البيرة، اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، وممثل جايكا في فلسطين توشيا آبي، وطواقم الوزارة، ومكتب قطر الخيرية.

وستقوم قطر الخيرية من أجل استدامة المشروع بتمويل إنشاء نظام طاقة شمسية لتوفير الطاقة لمحطة المعالجة وتشغيل جهاز المعالجة، وتوريد وتركيب وتشغيل شبكة كهرباء متوسطة الجهد لصالح المحطة.

بدوره، عبر الصالح عن شكره لدولة قطر، ولقطر الخيرية وما يقدمونه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني في المجالات كافة.

وأعرب الصالح عن أمله بأن تقوم قطر الخيرية بتمويل تزويد وزارة الصحة بجهاز ثانٍ لمعالجة النفايات الطبية– الاوتوكلاف، ليستخدم في الضفة الغربية نظرا للحاجة الملحة له.

بدوره، أكد جلامنة أهمية هذا التعاون المشترك بين الطرفين، والذي سينعكس ايجابا على واقع الخدمات المقدمة، مشيرا إلى اسهامات قطر الخيرية في شتى المجالات الإنسانية.

وأبدى جلامنة استعداد قطر الخيرية للتعاون المشترك مع الوزارة من أجل دعم مساعيها لتحسين حياة المواطنين، وتحديد طبيعة التدخلات الممكنة.

وكانت قطر الخيرية قد زودت وزارة الصحة بجهاز الاوتوكلاف، حيث أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية برنامجا لإنشاء نظام لإدارة نفايات الرعاية الصحية في غزة، وذلك بغرض تفعيل نظام إدارة النفايات الطبية في جنوب غزة، إذ يهدف البرنامج إلى تطوير نموذج لإدارة النفايات الطبية داخل المؤسسات الصحية وخارجها من خلال توفير مرافق للمعالجة والتخلص الآمن من النفايات الطبية بطرق فعالة بيئيا.