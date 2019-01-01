فيديو.. هكذا علقت أصالة على إمكانية الصلح مع أنغام

في رد على توقعات بشأن المصالحة بين أنغام وأصالة، قالت الأخيرة إن ليس لديها أي مشاكل مع أي شخص.

وقالت أصالة بشكل واضح: “ما عندي مشاكل مع حدا، مني فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد”.

ومؤخرا، توقع كثيرون عودة المياه إلى مجاريها بين الفنانتين السورية أصالة والمصرية أنغام، اللتين كانتا صديقتين مقربتين وقطعت أصالة العلاقة، إثر إعلان خبر زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج قريبة المخرج المصري طارق العريان. وكانت أصالة قد وصفت أنغام سابقا بـ“خرابة بيوت”.