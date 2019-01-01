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فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!

الأحد 19 يناير 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سعودي يبكي لسرقة دراجته وأمير يعوضه بمبلغ ضخم!


وكالات / سما /

أثار فيديو نشره المواطن السعودي ناصر محمد حمود (44 عاما)، انتشارا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر حمود وهو يبكي بعد أن اكتشف سرقة دراجته التي يستخدمها كوسيلة مواصلات للذهاب إلى عمله.

وذكر حمود الذي يعمل حارس أمن في مدينة جدة، أن عملية السرقة وقعت أمام مسجد أثناء تأديته للصلاة.

وكان الحارس السعودي قد سجل فيديو لنفسه وهو يبكي بحرقة على سرقة دراجته، وقال باكياً "اشتريتها مستخدمة بـ 1500 ريال ولا أملك مواصلات إلا هي وهنفصل من العمل"، وترك مواصفات الدراجة ورقم هاتفه، وأوضح أنه أصبح مهدد بترك عمله كحارس أمن.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، فيديو المواطن السعودي، ودعا لمساعدته للحصول على دراجته.

وفور نشر المالكي للفيديو شهد انتشارا واسعا وأصبح هاشتاج "دراجة حارس الأمن" على رأس "ترند" الأخبار الأكثر تداولاً في "تويتر" السعودية.

وبعد الانتشار الواسع، عاد فايز المالكي وأعلن أن الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، أعلن تبرعه لحارس الأمن بمبلغ 200 ألف ريال، بينما أعلن رجل الأعمال السعودي سعد آل مغنى عن تبرعه بـ20 ألف ريال لحارس الأمن تعويضاً عن دراجته التي سُرقت.

من جانبه، قام الحارس حمود بنشر مقطع مصور آخر يحكي فيه تفاصيل الواقعة، ثم تقدم بالشكر للأمير ولكل من تبرع له، حيث قال في تغريدة على "تويتر": "حاجتي انسدت وزيادة وشكرًا جزيلًا ولا أحتاج أي مساعدة الآن"، موضحاً أنه لن يقبل أية تبرعات أخرى، وأنه بكى لأنه كان يمر بظروف عصيبة.

#سرقة #الدراجة #السعودية #حارس أمن

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