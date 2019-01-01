وكالات / سما /

تزداد رغبة الكثيرين في الأكل وتناول الأطعمة خلال فصل الشتاء بالإضافة لقلة الحركة خلال الجو البارد الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن، ويحاول الكثيرون التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبوه في فصل الشتاء، الأمر الذي يدفعهم لزيارة النوادي الرياضية، أملا في الحصول على جسم مثالي قبل قدوم الربيع.

وتبدأ عملية المحافظة على الوزن من فصل الشتاء من خلال نوعية الأطعمة والحركة التي نقوم بها في هذا الفصل، بحسب مانشره موقع “فوربس”.

أهم 5 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء

1-قلة الحركة: التي تعتبر سببا رئيسيا لزيادة الوزن في الشتاء، حيث يدفع الطقس البارد في هذا الفصل الكثيرين لقلة الحركة والجلوس في المنزل، مما يؤدي لحرق قليل للسعرات الحرارية.

وأثبتت العديد من الدراسات بأن الكثيرين يزيد وزنهم في هذا الفصل من 1 الى 2 كغ مقارنة بباقي فصول السنة.

2-قلة المياه: حيث يؤدي جفاف الجسم إلى تنشيط بعض الخلايا الخاصة بالجوع والعطش في الدماغ، مما يدفعنا إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

3-الأجواء الباردة: تتسبب بانخفاض حرارة الجسم الذي يدفعنا لتعويض هذه الخسارة بتناول أطعمة كالنشويات والشوكولا والحلويات بأنواعها.

4-عدم التعرض للشمس: حيث يصاب الجسم بنوع من الكآبة، ليتجه الكثيرون لتعويض ذلك بعدد من الأطعمة المليئة بالنشويات للشعور بالسعادة.

5- كآبة الشتاء: أكدت الدراسات وجود علاقة بين انخفاض هرمون السيروتونين المعروف بتحكمه بالمزاج والاكتئاب، وبين زيادة الشهية على الأكل خلال فصل الشتاء.

ويمكن التغلب على ذلك عن طريق تناول الأسماك الغنية بالدهون والأوميغا 3، وهو بدوره يعمل على تحسين المزاج.

طرق تخفيف الوزن في الشتاء

1-التركيز على الدهون الطبيعية: حيث يحتاج الجسم للدهون لحرق الطاقة ومنح الشعور بالدفئ، لذلك ينصح بتوفير الدهون الطبيعية كتلك الموجودة في اللوز والزيتون والسلمون، التي لا تسبب زيادة في الوزن وتحسن المزاج العام للشخص.

2-الفاكهة بدلا من الحلويات: حيث ينصح بتناول الفاكهة كبديل للحلويات في حال أردنا شيئا حلو المذاق

3-النوم كوسيلة للمحافظة على الطاقة: يتميز النهار في فصل الشتاء بقصره وبرودته، لذلك تكون الحاجة للنوم أكثر، وهذا جيد لأن ذلك يؤدي إلى المحافظة على الطاقة في الجسم.

لكن يجب عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم بأربع ساعات.