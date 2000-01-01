المباحث العامة بخانيونس تنجز قضية سرقة مصاغ ذهبي

غزة / سما /

تمكنت المباحث العامة قسم "معن وجورة اللوت" بالتعاون مع المعادن الثمينة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، من انجاز قضية سرقة مصاغ ذهبي في منطقة حي المنارة شرق المحافظة بقيمة "2000" دينار.

وأكد الرائد ياسين النجار رئيس القسم، أنه تم استقبال شكوى من إحدى المواطنات تفيد بدخول مجهولين لمنزلها وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة " 2000" دينار.

وبين أنه ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات ومعاينة المكان تم الاشتباه بالمدعو ( ع.ك ) حيث تم استدعاؤه ومن خلال التحقيق والاستجواب الشفوى أقر بالواقعة المنسوبة إليه.

وأوضح النجار أن المشتبه به اعترف ببيعه المصاغ الذهبي لاحد محلات بيع الذهب بخانيونس، مشيراً إلى أنه تم ضبط مبلغ مالي وقدره (1000 دولار) و(2260 شيكل).

وأكد رئيس قسم مباحث معن وجورة اللوت بخانيونس أنه تم احالة المذكور والمضبوطات إلى مكتب تحقيق الشرطي لاستكمال الاجراءات حسب الأصول.