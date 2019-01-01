"فيسبوك" تتراجع عن بث الإعلانات على تطبيق "واتس آب"

وكالات / سما /

أشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة "فيسبوك" قررت التراجع عن خطتها لبث الإعلانات على تطبيق المحادثة واتس آب المملوك لها. كان قرار شركة فيسبوك التي تمتلك موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام إلى جانب تطبيق واتس آب، بث إعلانات على تطبيق واتس آب منذ نحو عامين تقريبا قد أدى إلى انسحاب مطوري التطبيق في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن واتس آب حل خلال الشهور الماضية الفريق الذي سبق تشكيله لدراسة كيفية دمج الإعلانات في نافذة التطبيق، مضيفة أنه تم حذف نشاط الفريق من شفرة تطبيق واتس آب بالفعل.

في الوقت نفسه نقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم فيسبوك القول إن الشركة مازالت تدرس إمكانية بث إعلانات على مربع "الحالة" في نافذة واتس آب. ولكنه لم يكشف عن أي جدول زمني محدد لتنفيذ الخطة.

وتبحث شركة فيسبوك عن سبل الاستفادة المالية من تطبيق واتس آب الذي استحوذت عليه عام 2014 مقابل 19 مليار دولار. وتقول فيسبوك إنها تركز حاليا على تطوير خصائص تتيح للشركات التواصل مع عملائها عبر واتس آب.