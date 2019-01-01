الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة تكنولوجية على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الأحد، بنشر منظومة تكنولوجية جديدة ومتطورة تحت أرضية، على الحدود الشمالية، مع لبنان.



وقال موقع "والا" العبري، إن المنظومة التكنولوجية متطورة جداً، وتهدف إلى الكشف عن حفر أي أنفاق جديدة لحزب الله، على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



ونقل الموقع العبري، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن وضع المنظومة لم يأتي بناء على معلومات بوجود أنفاق جديدة، إنما للكشف عن أي حفريات جديدة".



وبحسب الموقع، أضاف الناطق: "أن المنظومة الجديدة متطورة، وتحتوي على مجسات خاصة للكشف عن الحفريات تحت الأرض، وسيستغرق نشرها عدة أشهر".



وأشار الموقع العبري، إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تؤكد عدم وجود أنفاق هجومية لحزب الله من لبنان، مخترقة لحدود إسرائيل، بعد حملة "درع الشمال".