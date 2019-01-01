كريستيانو رونالدو يرغب في تحطيم رقم بلاتيتي

وكالات / سما /

يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواصلة تألقه اللافت للنظر مع فريقه يوفنتوس، وتحطيم رقم قياسي جديد مسجل بأسم ميشيل بلاتيني.

ويستعد رونالدو لقيادة هجوم يوفنتوس في مباراته اليوم الأحد ضد بارما، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويعيش كريستيانو رونالدو حالة رائعة مع يوفنتوس، بعدما سجل 9 أهداف في جميع مباريات فريقه الستة الأخيرة بمسابقة الدوري.

وبعد غيابه عن مباراة يوفنتوس الأخيرة في مسابقة الكأس، عاد إلى التدريبات أمس ويبدو أنه في كامل جاهزيته لمباراة بارما.

وحسبما أشار موقع “توتو سبورت“، يرغب كريستيانو رونالدو في التسجيل وإطالة سلسلته التهديفية المتتالية مع يوفنتوس بإضافة رقم شخصي جديد.

الرقم الشخصي المسجل بإسم الدون، التسجيل في 11 مباراة متتالية مع ريال مدريد، لكنه لا يزال بإمكانه تدوين تاريخ شخصي جديد مع السيدة العجوز.

ويستهدف رونالدو أساطير يوفنتوس، ميشيل بلاتيني موسم 1983 – 1984 وروبرتو بيتيجا 1979 و 1980، بالتسجيل في سبع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.