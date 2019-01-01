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جوارديولا: لن أرحل عن السيتي إلا في هذه الحالة

الأحد 19 يناير 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: لن أرحل عن السيتي إلا في هذه الحالة


وكالات / سما /

حسم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مصيره مع الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "إذا لم يقيلني النادي، سأبقى مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل بنسبة 100%".

وأضاف "هذا القرار لا يعود إلى أننا فزنا في آخر مباراتين أو لعبنا بشكل أفضل في الأشهر القليلة الماضية، ولكني أستمتع بالعمل معهم وأحب ذلك. لن أغادر حتى لو كان الوضع سيئًا ونحن خارج دوري أبطال أوروبا".

وتابع "كمدرب، هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. لا أحد يفوز طوال الوقت، لكن الأمر كله يتعلق بما يمكننا القيام به بعد ذلك لتحسين الوضع".

وواصل "لقد فاز ليفربول بـ 20 من أصل 21 مباراة في البريميرليج. ذلك يجعلهم يتصدرون كل بطولات الدوري في العالم".

وأردف "البقاء بعيدًا عن ليفربول يعني أنه ليس من المثير أن ننظر إلى ما يحققونه. سيكون من الجيد لنا التركيز على ويلفريد زاها وكريستال بالاس، ثم يوم الثلاثاء لدينا شيفيلد".
 
وأتم "من الأفضل التركيز على ما يمكننا القيام به حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى".

#جوارديولا #مانشستر سيتي

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