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"ميسي" سيرحل عن برشلونة في هذه الحالة

الأحد 19 يناير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ميسي" سيرحل عن برشلونة في هذه الحالة


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بالعقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي برشلونة حتى صيف 2021، حيث تم إدراج بند خاص يضع حدا لعلاقته مع البلوغرانا.


ووفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي وضع شرطا في عقده يتيح له الرحيل عن برشلونة في حال استقلال إقليم كتالونيا عن برشلونة، وأضافت أن النجم الأرجنتيني تفاوض على هذا البند الخاص في آخر عقد وقعه مع برشلونة قبل سنوات، الذي يمتد حتى صيف 2021.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا البند الخاص سيتم تفعيله تلقائيا بمجرد استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهو ما يعني في هذا الحالة أن ليونيل ميسي سيكون حرا في مغادرة برشلونة، الذي يحمل قميصه منذ سنوات.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا (عاصمته برشلونة)، كان قد شهد في السنوات الأخيرة احتجاجات كبيرة مطالبة بالاستقلال عن إسبانيا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة. فيما طرحت عدة تساؤلات عن مصير فريق برشلونة في حال تم فعلا الاستقلال عن إسبانيا.

#ليونيل ميسي #برشلونة

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