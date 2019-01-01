فيديو.. كريستال بالاس يفسد انتفاضة مانشستر سيتي

وكالات / سما /

قدم كريستال بالاس خدمة إضافية للمتصدر ليفربول، عندما أرغم مضيفه مانشستر سيتي على التعادل 2-2 مساء السبت، ضمن الجولة الثالة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل سيرجيو أجويرو هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 82 و87، فيما أحرز هدفي كريستال بالاس كل من سينك توسون (39) ولاعب مانشستر سيتي فرناندينيو بالخطأ في مرمى فريقه (90).



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي يلعب الأحد أمام مانشستر يونايتد، علما بأنه له مباراة مؤجلة أيضا، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة.



وبدأ مانشستر سيتي اللقاء مهاجما، ومرر مندي الكرة إلى دي بروين الذي سدد بجانب القائم القريب في الدقيقة الرابعة، ومنع كايهيل أجويرو من افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما وقف أمام محاولته إثر لعبة جماعية مشتركة.

وكاد سيتي يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عندما نفذ دي بروين ركلة حرة مباشرة فوق الحائط لترتد من العارضة، وارتدت تسديدة دافيد سيلفا المنخفضة من المدافع تومكينز في الدقيقة 19.



ورفع برناردو سيلفا عرضية من الناحية اليمنى نحو سترلينج الذي علت رأسيته العارضة في الدقيقة 28، ومن ركلة ركنية، افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 39، عندما ارتقى كايهيل فوق الجميع برأسه ليوجّه كرة إلى توسون الذي تابعها في الشباك.



وتصدى الحارس جوايتا بأناقة لمحاولة برنادو سيلفا وأبعدها فوق المرمى بالدقيقة 42، وعاد الحارس ليسيطر على تسديدة مماثلة من دافيد سيلفا في الدقيقة 44.



واقترب سيتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 51، عندما سيطر سترلينج على الكرة قبل أن يسددها مقوسة حادت قليلا عن الزاوية العليا اليمنى لمرمى كرستال بالاس، وبعدها بدقيقة واحدة ارتدت تسديدة أجويرو من كايهيل لتصل إلى برناردو سيلفا الذي ضيق الحارس عليه.



وأنقذ إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي مرماه من هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما أبعد محاولة توسون إثر عرضية من ماكارثي، ودخل جابريال جيسوس إلى تشكيلة سيتي ليسدد في الشباك الخارجية بالدقيقة 63.



وجرب فرناندينيو حظه بتسديدة بعيدة المدى علت المرمى في الدقيقة 66، واحتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي في الدقيقة 72 قبل أن يراجع عنها لاحقا بمساعدة تقنية الفيديو بعدما تبين أن الكرة لمست ذراع ريديفالد بعد ارتدادها من ساقه. وأشرك سيتي نجمه الجزائري محرز مكان برنادو سيلفا، فكاد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 75، بعدما استغل كرة مقطوعة من الدفاع ليسدد من اللمسة الاولى فوق العارضة بقليل.



وحقق مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 82، عندما تابع أجويرو من مسافة قريبة عرضية ذكية من جيسوس، وابتعدت رأسية جيسوس عن مرمى بالاس يعد عرضية من دي بروين في الدقيقة 84.



وتنفس سيتي الصعداء في الدقيقة 87 عندما سجل أجويرو هدفه الثاني في المباراة برأسية متقنة إثر غرضية من مندي، لكنه لم يهنأ طويلا بالهدف، فمن هدمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى زاها في الناحية اليسرى ، فتخطى اللاعب العاجي من أمامه قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى، تابعها فرناندينيو بطريق الخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 90.