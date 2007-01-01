الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال 2019 وانخفاضه في الربع الرابع

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعا نسبته 0.11% خلال العام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.61، مقارنة بـ125.47 خلال عام 2018 (سنة الأساس 2007=100).

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له حول الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الرابع 2019 وللعام 2019، السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 8.89%، وأسعار السلع ضمن التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.62%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.20%.

وسجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2019 ارتفاعا نسبته 1.41%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المستوردة بمقدار 0.86% مقارنة بالعام السابق.

انخفاض في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2019

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضا مقداره 1.86% خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الثالث 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 123.92 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بـ126.28 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007=100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضا مقداره 1.91%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.58 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بـ130.06 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007=100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضا مقداره 0.91%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.14 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بـ122.25 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007=100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضا مقداره 6.04%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بمقدار 6.79%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 8.61%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل انخفاضا مقداره 5.70%، متأثرة بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 7.83%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 2.91%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضا مقداره 1.99%، خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الثالث 2019.

فيما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.18%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.90%، ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 2.52%، ونشاط صنع المشروبات بنسبة 2.44%، ونشاط الأثاث والمنتجات الصناعية الأخرى بنسبة 1.05%، ونشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 0.80%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 4.15%، ونشاط صنع منتجات الألبان بمقدار 2.39%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 2.38%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 2.38%، ونشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 2.30%.