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جيش الاحتلال لا يمتلك خطة للتعامل مع البالونات الحارقة

الأحد 19 يناير 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال لا يمتلك خطة للتعامل مع البالونات الحارقة


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يضع حتى الآن خطة للتعامل مع البالونات الحارقة والمفخخة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال لا يقوم بمهاجمة أهداف في القطاع بعد كل دفعة من البالونات، وذلك على عكس استراتيجيته وخطته للتعامل مع الصواريخ.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن السبب وراء عدم الرد بقوة على البالونات، هو تركيز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية وسعيها لإتمام اتفاق تهدئة مع حركة حماس.

وأوضحت أنه تم العثور يوم أمس على عدد من البالونات المفخخة في أحد أحياء مستوطنة سديروت القريبة من حدود القطاع، وقد تم تفجيرها من قبل خبراء المتفجرات في شرطة الاحتلال.

#جيش الاحتلال #البالونات الحارقة #غزة

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