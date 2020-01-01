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صحيفة عبرية: حصانة نتنياهو ستناقش الأسبوع المقبل

الأحد 19 يناير 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حصانة نتنياهو ستناقش الأسبوع المقبل


القدس المحتلة / سما /

رجحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن يتم مناقشة طلب الحصانة الذي تقدم به بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لرئيس الكنيست بولي إدلشتاين، الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات تشير إلى أنه لن تعقد المناقشة هذا الأسبوع بسبب انشغال إدلشتاين بالمؤتمر الدولي للمحرقة الذي سيعقد في القدس يومي الأربعاء والخميس، والذي سيحضره زعماء عدد من الدول.

وأشارت إلى أن حزب أزرق - أبيض، هدد أنه في حال لم يتم مناقشة القضية الأسبوع المقبل، فإنه سيعتزم بدء التحرك بخطوات لإقالة إدلشتاين من منصبه وانتخاب مئير كوهين من الحزب لتولي رئاسة الكنيست.

ويطالب الحزب، بعقد جلسة للكنيست للموافقة على إنشاء لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو، حيث يسعى أزرق أبيض، لمنعه (أي نتنياهو) من الحصول عليها.

وتمتلك المعارضة فيما يبدو أغلبية كبيرة لإسقاط طلب نتنياهو، ولذلك تسعى بقوة لحرمانه من الحصانة، بينما يفكر نتنياهو بسحب طلبه، وفق مصادر في الليكود.

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