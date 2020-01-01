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موقع عبري : حماس تعمل على تصعيد الأوضاع بالضفة

الأحد 19 يناير 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : حماس تعمل على تصعيد الأوضاع بالضفة


القدس المحتلة / سما /

قال موقع واللا العبري، اليوم الأحد، إن حركة حماس تعمل على تصعيد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، بالرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق هدوء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك نجحا في تحييد 12 خلية خططت لهجمات باستخدام القنابل وغيرها، مشيرا إلى أن هناك قلقا حقيقيا من وقوع هجوم مماثل لذلك الذي نفذ قرب مستوطنة دوليف في شهر آب/ أغسطس الماضي وأدى لمقتل مستوطنة.

وبحسب أولئك المسؤولين، فإن قيادة حماس بغزة المسؤولة عن الهجمات بالضفة غيرت سياستها العام الماضي بتجنيد خلايا تعمل على نطاق أوسع بهدف مهاجمة الإسرائيليين والإضرار بهم.

ورجح الموقع أن تشهد الخليل في الفترة المقبلة المزيد من التوتر في ظل المخططات الاستيطانية الجديدة للقيام بمشاريع بنية تحتية في محيط المسجد الإبراهيمي، وكذلك قرار بناء وحدات في سوق الجملة.

وأشار الموقع، إلى أن جيش الاحتلال مارس مؤخرا سيناريوهات ممكن أن تقع في اليوم التالي لرحيل الرئيس محمود عباس، وإمكانية توتر الأوضاع ووقوع هجمات، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية والرسائل التي يطلقها الساسة بشأن اتخاذ خطوات كضم مناطق من الضفة وغيرها، ستزيد من التوتر وتثير ردود فعل عنيفة وتقوض "التنسيق الأمني".

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