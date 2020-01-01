قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

غزة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الأحد، أن حركة حماس أنشأت نقطة تفتيش جديدة قرب المستشفى الأميركي الميداني الذي يتم إنشاؤه داخل حدود قطاع غزة قرب حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب القناة، "فإن هذه الخطوة تهدف لتعزيز نقاط التفتيش القريبة من المكان، لمتابعة حركة المتوجهين والمغادرين للمشفى الذي لا زال العمل متواصلا به، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الأشهر المقبلة".

ووفقًا للقناة، "فإن الحركة ترغب في السيطرة على حركة الأشخاص في المستشفى ومحيطه، بعد أن كانت قد أعلنت سابقا أنها ستراقب عمل المشفى عقب اتهامات من جهات فلسطينية بأن المشفى سيكون بمثابة قاعدة أميركية تجسسية".