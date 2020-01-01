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70 قتيلا في هجوم الحوثيين على معسكر “الاستقبال” الحكومي في محافظة مأرب

الأحد 19 يناير 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
70 قتيلا في هجوم الحوثيين على معسكر “الاستقبال” الحكومي في محافظة مأرب


صنعاء /وكالات/

أفاد مصدر عسكري يمني، صباح الأحد، أن عدد ضحايا هجوم جوي حوثي استهدف، السبت، معسكرا للقوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد، ارتفع إلى 70 قتيلا.
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته “أن هناك الكثير من الجرحى، مشيرا إلى أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال”.
وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.
وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق حول الهجوم من الحوثيين أو حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

#الحوثيون #مارب #مجندين

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