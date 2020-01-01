زعيم حزب ايطالي يتعهد بنقل سفارة بلاده للقدس

روما/وكالات/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في مقابلة مع زعيم حزب الرابطة في إيطاليا "ماتيو سالفيني"، ان ايطاليا ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وستنقل سفارتها إليها.

وفي المقابلة تعهد سالفيني، بان بعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس، في حال أصبح رئيساً للوزراء خلال الانتخابات المقبلة.

وقال إن إسرائيل حليف قوي، وأن كراهيتها بمثابة جريمة خطيرة، داعيا إلى توعية الطلاب في المدارس والجامعات بأهمية إسرائيل كونها دولة مهمة، على حد قوله.

ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة حظر نشاط حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

