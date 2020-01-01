اقتحامات لمدن الضفة الغربية و مواجهات واعتقالات

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من قلقيلية، كما داهمت مدينتي رام الله والبيرة وسط مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشبان عمرو محمد أبو هنية، نضال صفوان سليم، منصور عاصم سليم، وعلي حسام سويدان من بلدة عزون على حاجز بين نابلس وقلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا كما اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت من رام الله أسامة نخلة، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت مهند جابر ابو سل.

ومن القدس اعتقلت كلا من عرفات نجيب وامين صيام .

يتبع..