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هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر

الأحد 19 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر


القدس المحتلة / سما /

 زعمت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن تجدد إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، يعود لأسباب تتعلق بخلافات بين حماس ومصر بسبب زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر لا زالت غاضبة من حماس منذ زيارة هنية لطهران ومشاركته في جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مشيرةً إلى أن هذه الخلافات يبدو أنها باتت تعيق خطط وتنفيذ مشاريع كبيرة بغزة ومنها ما يتعلق بالكهرباء وكذلك إدخال البضائع.

وقال مسؤول سياسي من حماس للصحيفة، إن هناك شعور بأنه منذ زيارة هنية، قد تغيرت معاملة المصريين لقيادة الحركة، وأن مصر أبعدت نفسها عن الحركة معتبرًا إطلاق البالونات بمثابة رسالة للمصريين والإسرائيليين، تؤكد بأن الفصائل وخاصةً حماس غير راغبة بقبول مثل هذا الموقف.

وقالت مصادر من غزة للصحيفة، إن إطلاق البالونات احتجاج من قبل النشطاء على عدم إحراز أي تقدم حقيقي في ملف المحادثات الخاصة بالتهدئة رغم المحاولات الجاري لتطويرها لتكون طويلة الأمد.

وقال ناشط من اللجنة المسؤولة عن مسيرات العودة، إن هناك فجوة بين ما يحدث على الأرض والتقارير الإعلامية حول تطورات التفاهمات مضيفًا "إذا كانت إسرائيل تتوقع السلام والهدوء في مرحلة الانتخابات بدون ثمن، فهي مخطئة، نحن في قطاع غزة نريد أن نعيش أيضًا".

#حماس #مصر #البالونات الحارقة

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