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حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج الثلاثاء

الأحد 19 يناير 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: استمرار تساقط الأمطار وزخات خفيفة من الثلج الثلاثاء


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يكون الطقس اليوم الأحد، غائماً، وبارداً، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى وتضعف على بقية المناطق، تكون غزيرة أحياناً، كما يتشكل الضباب، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم غد الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار تدريجياً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتمتد لاحقاً لبقية المناطق، تكون غزيرة أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بزخات من البرد، كما يحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً.
وفي يوم الأربعاء يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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