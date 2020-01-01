مستوطنو "كريات أربع" يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

الخليل / سما /

هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، منازل المواطنين في "حارة جابر" القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية، بأن العشرات من مستوطني "كريات أربع"، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، عرف من أصحابها عارف وسوزان جابر، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما تسبب بحالة من الرعب واالهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال.