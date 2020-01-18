بيروت: "ميلشيات مجهولة" تحرق خيم المعتصمين..والحريري مغردا: مشهد مجنون ومشبوه

بيروت /سما/

تصاعدت ألسنة اللهب من خيم المحتجين المنصوبة قرب مبنى العازارية في وسط بيروت، ما ادى الى امتداد النيران الى المحال التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي في المبنى، ومازال مشعل النيران مجهول الهوية حتى الساعة.

وعمد شبان إلى إطلاق مفرقعات نارية بشكل كثيف، إضافة إلى قنبلة مولوتوف، محتمين بواجهة زجاجية انتزعوها من أحد المحال، وبأغصان اقتلعوها من معظم الأشجار في المكان، فيما ردت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، وبخراطيم المياه التي ساهت بتراجع المتظاهرين قليلا عن مدخل البرلمان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونفى الناشطون في الحراك الاحتجاجي، على مواقع استحدثوها على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بدء الحراك في 17 تشرين الأول الماضي، "أي مسؤولية للثوار بالمشاركة في أعمال الشغب الجاري في وسط بيروت"، واصفين المشاركين في هذه الأعمال بـ"المشاغبين بالمندسين الذين يريدون تخريب وتشويه صورة الثورة".

وعمد عدد من الاشخاص بلباس مدني على ازالة خيم المحتجين بالقرب من موقف العازارية في وسط بيروت، ومن ثم أضرمت النار فيها.

Tents torn down and lit on fire at Riad al Solh #LebanonProtests #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/2XifUME4kR — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) January 18, 2020

عشرات المصابين في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في #بيروت pic.twitter.com/blxU63rAT6 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) January 18, 2020

ونشرت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر "تويتر"، تغريدة تنفي فيها احراق عناصرها، خيم المحتجين في ساحة راض الصلح.

وأكدت قوى الامن الداخلي أن، "من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام".

من جهتها نفت قيادة شرطة مجلس النواب، في بيان، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن قيام عناصر شرطة المجلس باستهداف خيم المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء.

وجاء في البيان، "إن ما أوردته وتورده بعض وسائل الإعلام عن قيام عناصر من شرطة مجلس النواب باستهداف خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في إطار التضليل والتحريض على عناصر شرطة مجلس النواب وضباطها الذين نؤكد مجددا ان دورهم ينحصر منذ بداية الأزمة بحماية مقر المجلس النيابي، فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني".

من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر #قوى_الأمن الداخلي كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام. pic.twitter.com/lx0mGgBnVI — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 18, 2020

واتصل الرئيس اللبناني ميشال عون بكل من وزير الدفاع إلياس بو صعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن في حكومة تصريف الأعمال، وقائد الجيش جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت.

وعلّق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على "المواجهات التي يشهدها محيط مجلس النواب بين المتظاهرين وقوى الأمن".

وكتب: "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض، يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط #بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) January 18, 2020

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر تويتر"، أن عناصره نقلوا 160 إصابة في مظاهرة وسط بيروت، حتى الآن، إلى مستشفيات المنطقة، كما تم إسعاف 45 إصابة في المكان.

ورأى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في حديث للـLBCI أن الاصابات قد تزداد مع الوقت، اثر القاء الحجارة والاصابة بضيق التنفس.

وعلى إثر المواجهات التي حصلت في ساحتي النجمة والشهداء بدأ المصابون بالوصول الى بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث قدمت إليهم الاسعافات الاولية قبل ان ينقلهم الصليب الأحمر اللبناني الى المستشفيات.