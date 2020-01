بيروت: "ميلشيات مجهولة" تحرق خيم المعتصمين..والحريري مغردا: مشهد مجنون ومشبوه

تصاعدت ألسنة اللهب من خيم المحتجين المنصوبة قرب مبنى العازارية في وسط بيروت، ما ادى الى امتداد النيران الى المحال التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي في المبنى، ومازال مشعل النيران مجهول الهوية حتى الساعة.

وعمد شبان إلى إطلاق مفرقعات نارية بشكل كثيف، إضافة إلى قنبلة مولوتوف، محتمين بواجهة زجاجية انتزعوها من أحد المحال، وبأغصان اقتلعوها من معظم الأشجار في المكان، فيما ردت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، وبخراطيم المياه التي ساهت بتراجع المتظاهرين قليلا عن مدخل البرلمان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونفى الناشطون في الحراك الاحتجاجي، على مواقع استحدثوها على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بدء الحراك في 17 تشرين الأول الماضي، "أي مسؤولية للثوار بالمشاركة في أعمال الشغب الجاري في وسط بيروت"، واصفين المشاركين في هذه الأعمال بـ"المشاغبين بالمندسين الذين يريدون تخريب وتشويه صورة الثورة".

وعمد عدد من الاشخاص بلباس مدني على ازالة خيم المحتجين بالقرب من موقف العازارية في وسط بيروت، ومن ثم أضرمت النار فيها.

Tents torn down and lit on fire at Riad al Solh #LebanonProtests #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/2XifUME4kR