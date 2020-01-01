عريقات: الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان مقدمة لضم الأغوار وشواطئ البحر الميت

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في تصريح صحفي صادر عنه اليوم السبت، "إن خطة نتنياهو وفريدمان عشية انتخابات الكنيست (المزمع إجراؤها في 2 مارس القادم) ستعطي الضوء الأخضر لضم غور الأردن وشواطئ البحر الميت".

وأضاف عريقات، أن نتنياهو سيقول لناخبيه عقب عملية الضم: حصلت على القدس ومرتفعات الجولان وغور الأردن، إذن صوّتوا لي. النتائج ليست مهمة، دعوا الشرق الأوسط يحترق مقابل نجاح نتنياهو في الانتخابات.

وكان نتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء في السلطة بعد جولتي انتخابات غير حاسمة قد أعلن عن عزمه بسط السيادة الاسرائيلية على غور الأردن، الواقع في المنطقة (ج)، وذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية في نوفمبر.