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لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

السبت 18 يناير 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..


القدس المحتلة / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة تعليمات تحذيرية للمستوطنين في مناطق مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية، أنه لأول مرة منذ عدة أشهر، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بالمنطقة الجنوبية تحذيرات وتعليمات للمستوطنين حول عدم الاقتراب من البالونات المفخخة والإبلاغ عنها فوراً.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلة، زعمت اليوم أنه تم رصد 11 بالوناً مفخخاً أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات.

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، حيث بدأ الفلسطينيون باستخدامها بعد الطائرات الورقية الحارقة في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق سكان غزة.

#مستوطنات غلاف غزة #قطاع غزة #البالونات الحارقة #مستوطني الغلاف #سلطات الاحتلال

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