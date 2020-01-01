وزير الحرب يأمر الجيش بطرد نشطاء المنظمات الإسرائيلية من الضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت أمر الجيش بطرد نشطاء المنظمات الإسرائيلية اليسارية، من الضفة الغربية، وعدم السماح لهم بتغطية الأحداث هناك.

وقالت الصحيفة العبرية، مساء اليوم السبت، إن بينت أمر الجيش والشرطة الإسرائيلية، بعدم السماح لنشطاء المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية، بتغطية الأحداث الأمنية بالضفة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش نفتالي بينت قوله: "إن هؤلاء النشطاء فوضويون، وينفذون المؤامرات ضد الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع نشطاء من منظمات فلسطينية متطرفة".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف الوزير بينت: "انتهى السيرك، وسوف نضرب بيد من حديد كل الأعداء من الدخل، الذين يقمون بالمساس بالجيش الإسرائيلي، وأمن الدولة".

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن قرار الوزير بينت، جاء ضد المنظمات اليسارية، والنشطاء الإسرائيليين، الذي يقومون بتغطية نشاطات الجيش الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.