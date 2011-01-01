  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

السبت 18 يناير 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..


سما / وكالات/

قال موقع مجلة "ناشيونال إنترست"، إن قراصنة إنترنت صينيين، قاموا بسرقة بيانات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وبحسب المجلة تمكن القراصنة من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات عسكرية إسرائيلية، وتتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة.

وتساءل تقرير -نشره موقع مجلة "ناشونال إنترست" الأميركي- عما ستفعله الصين بالبيانات التي حصلت عليها عن منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية؟

عن براين كريبس الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني قوله إن شركة "سايبر إنجنيرنغ سيرفس" بولاية ميريلاند الأميركية رصدت هذا السطو الإلكتروني.

وأشار إلى أن عملية السطو حدثت الفترة بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 و13 آب/أغسطس 2012، وقال إنه تم اختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية في إسرائيل.

ويعتقد أن مرتكبي الهجوم من "مجموعة التعليقات" وهي جماعة من القراصنة يمولها الجيش الصيني، إضافة إلى ذلك، توصلت شركة ماندينت للأمن السيبراني بولاية فيرجينيا إلى أن هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المكتب الثاني بدائرة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي، الدائرة الثالثة، المعروفة باسم وحدة "61398".

وذكر التقرير أن هذه الوحدة تشن حملة شرسة لسرقة الأسرار الأميركية حتى أن وزارة العدل أدانت أربعة أعضاء مزعومين بها في أيار/ مايو الماضي.

#قراصنة صينيون #السايبر #القبة الحديدية #اسرائيل #منظومة الدفاع الصاروخية #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة 14 عاماً

تنويه من مالية غزة حول كمية الغاز و السعر النهائي للاسطوانة

3 منخفضات تؤثر على فلسطين خلال أسبوع

الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين

على ماذا يدل هلال الأظافر؟

صحيفة : «حماس» ترفض منح مزيد من الوقت للوسطاء لتنفيذ بقية التفاهمات

حديث عن "مفاوضات بنصف مليون دولار" لقتيل منزل نانسي عجرم والمحامي يوضح

الأخبار الرئيسية

غانتس يحذر ترامب ويوجه انتقادات لاذعة لسلوك الادارة الامريكية بسبب "صفقة القرن".. وواشنطن تتجاهل!

الصحة بغزة: استشهاد مواطن واصابة اخر بجراح خطيرة جراء إنفجار جسم مشبوه شرق رفح

اسرى

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل!

حماس

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

فيضانات الاحتلال شرق غزة

الاحتلال يفتح السدود ويغرق أراضي المزارعين بمياه الأمطار شرق غزة