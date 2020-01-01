  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

السبت 18 يناير 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم


بيت لحم / سما /

قام رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لجمعية راهبات المحبة مار منصور(القريش) في مدينة بيت لحم.

وتجول اشتية في أقسام الجمعية، مطلعا على العمل الذي تقوم به، وأهم احتياجاتها، والتقى بالأطفال النزلاء لدى الجمعية، وذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة.

وقال اشتية: "هذه المؤسسة عريقة عمرها 150 عاما، وما رأيناه منها، من رعاية أطفال عاشوا ويعيشون في ظروف استثنائية غير طبيعية، مشهد في قمة الإنسانية، ويؤكد اللحمة المجتمعية".

وأضاف: "نحن في الحكومة سنقدم للجمعية كامل الدعم والاسناد، لما تقوم به من عمل نبيل، ونؤكد أن ما تقوم به مكمل لدورنا".

وتابع رئيس الوزراء: "دور مؤسسات المجتمع المدني مكمل لدورنا ومتناغم تماما معه، لا سيما على صعيد ما تقوم به من تنمية اجتماعية، وحماية اسرية ومعالجة بعض القضايا والاختلالات الأسرية".

#اشتيه #بيت لحم #القريش #جمعية راهبات المحبة

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة 14 عاماً

تنويه من مالية غزة حول كمية الغاز و السعر النهائي للاسطوانة

3 منخفضات تؤثر على فلسطين خلال أسبوع

الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين

على ماذا يدل هلال الأظافر؟

صحيفة : «حماس» ترفض منح مزيد من الوقت للوسطاء لتنفيذ بقية التفاهمات

حديث عن "مفاوضات بنصف مليون دولار" لقتيل منزل نانسي عجرم والمحامي يوضح

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: استشهاد مواطن واصابة اخر بجراح خطيرة جراء إنفجار جسم مشبوه شرق رفح

اسرى

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل!

حماس

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

فيضانات الاحتلال شرق غزة

الاحتلال يفتح السدود ويغرق أراضي المزارعين بمياه الأمطار شرق غزة

صحيفة : «حماس» ترفض منح مزيد من الوقت للوسطاء لتنفيذ بقية التفاهمات