اشتية: سنقدم كامل الدعم لجمعية راهبات المحبة مار منصور في بيت لحم

بيت لحم / سما /

قام رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لجمعية راهبات المحبة مار منصور(القريش) في مدينة بيت لحم.

وتجول اشتية في أقسام الجمعية، مطلعا على العمل الذي تقوم به، وأهم احتياجاتها، والتقى بالأطفال النزلاء لدى الجمعية، وذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة.

وقال اشتية: "هذه المؤسسة عريقة عمرها 150 عاما، وما رأيناه منها، من رعاية أطفال عاشوا ويعيشون في ظروف استثنائية غير طبيعية، مشهد في قمة الإنسانية، ويؤكد اللحمة المجتمعية".

وأضاف: "نحن في الحكومة سنقدم للجمعية كامل الدعم والاسناد، لما تقوم به من عمل نبيل، ونؤكد أن ما تقوم به مكمل لدورنا".

وتابع رئيس الوزراء: "دور مؤسسات المجتمع المدني مكمل لدورنا ومتناغم تماما معه، لا سيما على صعيد ما تقوم به من تنمية اجتماعية، وحماية اسرية ومعالجة بعض القضايا والاختلالات الأسرية".