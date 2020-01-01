الشرطة تؤمن وتشارك بإستقبال غبطة بطريرك طائفة الأرمن في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أمنت الشرطة ظهر اليوم مراسم استقبال غبطة البطريرك نورهان مانوجيان بطريرك طائفة الأرمن والذي جاء من مدينة القدس عبر حاجز بيت لحم الشمالي وقدمت بطاقات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنيسة الأرمنية والذي يصادف الثامن عشر من شهر كانون الثاني من كل عام .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم شارك ظهر اليوم في استقبال جرى بساحة مهد السيد المسيح في بيت لحم لغبطة البطريرك نورهان مانوجيان الذي وصل إلى كنيسة المهد قادما من القدس إلى جانب المحافظ كامل حميد محافظة بيت لحم ومعالي الوزيرة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والعميد ناظر عمر قائد المنطقة والسيد انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم وعدد من الوزراء وكبار رجال الدين وممثلين عن المؤسسات الأمنية والأهلية والشعبية وحشد من المواطنين .

وأضافت، بأن شرطة محافظة بيت لحم استنفرت قوتها بالكامل وشرعت منذ ساعات الصباح بتطبيق الخطة الخاصة التي أعدتها تنفيذا لتوجيهات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بتأمين الاحتفالية وانتشرت في الطرقات والمفارق المؤدية إلى ساحة وكنيسة المهد حيث رافقت دوريات الشرطة موكب غبطة البطريرك وقامت بتسهيل حركة الفرق الكشفية .

وأكدت، انه وبناءا على توجيهات قيادة الشرطة قدم عدد من الضباط في المحافظة بطاقات التهنئة باسم المديرية العامة للشرطة لغبطة البطريرك ولأبناء الطائفة الأرمنية الذين توافدوا من مختلف المناطق ودولة ارمينا.