إصابة شقيقين بإطلاق نار في الناصرة

الناصرة /سما/

تعرض شقيقين لإطلاق نار في الحي الشرقي في مدينة الناصرة، مساء اليوم السبت، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وذكر بيان الشرطة أن الشابين (23 و27 عامًا) نقلا إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، بعد أن تعرضا لإطلاق نار أدى إلى إصابة أحدهما بجراح خطيرة والثاني بجراح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها ترجح بأن خلفية الجريمة جنائية، وإنها تقوم في التحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي بلدة كفر ياسيف اندلع شجار، أمس الجمعة، واستمر إلى اليوم بين مجموعتين أسفر عن عدة إصابات متفاوتة، فيما قامت الشرطة بالانتشار في المنطقة التي اندلع فيها الشجار لمنع تجدده، حيث ذكر سكان من البلدة أن الأجواء كانت متوترة بعد الشجارين اليوم وأمس.