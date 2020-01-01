صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

غزة / سما /

أكد أبو حمزة الناطق باسم وحدة الزواري الخاصة بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة، بإطلاق المئات منها ردًا على مماطلة الاحتلال بتنفيذ التفاهمات الخاصة بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال أبو حمزة، إن استئناف عمليات إطلاق البالونات بعد أشهر من توقفها، بمثابة رسالة واضحة للاحتلال أنه لن يستمر الهدوء ما لم يكن هناك تقدم في ملف التفاهمات. وفق ما اوردته صحيفة القدس المحلية.

ولفت إلى أن وحدات "الإرباك الليلي" و "الكوشوك" (وحدات إشعال إطارات السيارات)، ستستأنف هي الأخرى أعمالها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن رقعة مسافة إطلاق البالونات ستزداد وتصل لمناطق حتى مسافة 40 كيلو متر من قطاع غزة. مشددً اعلى أن المستوطنين لن يعيشوا بهدوء ما لم يعيشه سكان القطاع ورفع الحصار بشكل كامل، وعدم المماطلة بتنفيذ التفاهمات.

وكان من المفترض أن يصل وفد أمني مصري إلى القطاع منذ أسبوع ونصف، إلا أنه تم تأجيل الزيارة لأسباب غير معروفة.