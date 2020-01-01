اتفاقية رياضية تفتح باب الاحتراف الأوروبي للرياضيين الفلسطينيين

غزة / سما /

وقعت أكاديمية "تشامبيونز" الرياضية اتفاقية حصرية مع شركة "ريجينال" للرياضات الدولية المختصة في تسويق اللاعبين دولياً وتطوير الرياضات المختلفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة أكاديمية ونادي "تشامبيونز" رجب السراج، على أهمية هذه الاتفاقية للرياضة الفلسطينية والعربية، وأوضح أن شركة "ريجينال" للرياضات تعتبر من كبرى الشركات العربية والعالمية في مجال تسويق اللاعبين واحترافهم في أوروبا والدول المختلفة.

ونوه السراج إلى أن أكاديمية "تشامبيونز" ومن خلال هذه الاتفاقية أصبحت الوكيل الحصري والأول لشركة "ريجينال" في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث سيصبح ولأول مرة في فلسطين ومن خلال البرامج المختلفة التي سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي لاحق إمكانية تسويق اللاعبين الناشئين المحليين في أكثر من 15 دولة ونادٍ أوروبي، من خلال تدريبهم وتجهيزهم بشكل مميز لتحقيق شروط الاحتراف وعرض مهاراتهم وفق إمكانيات دولية حقيقية.

وأكد السراج أن هذه الاتفاقية ستدعم وتفتح باب الاحتراف الدولي للمهارات الرياضية المميزة الموجودة في فلسطين خاصة في مجال كرة القدم، وستدعم الاقتصاد الفلسطيني والأندية التي سيتم احتراف لاعبيها.

وأشار السراج إلى توفير برامج تدريبية دولية مختلفة للاعبين والمدربين والمستكشفين سيتم الإعلان عنها لاحقا.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "ريجينال" للرياضات عمر الذيابي، على فخره بالصرح الرياضي الممثل في أكاديمية "تشامبيونز"، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن اتفاقيات التعاون والشراكة التي توقعها شركة ريجينال في مجال تطوير الرياضة العربية وتسويق اللاعبين المحترفين للدول الأوروبية.

وأعرب "الذيابي" عن ثقته بأكاديمية "تشامبيونز" وبحجم العمل المناط عليهم وثقته بأنهم سيحققون نجاحاً مميزاً لافتاً.

يشار أن أكاديمية "تشامبيونز" تعتبر إحدى أكبر الأكاديميات الرياضية في فلسطين والوطن العربي، وحققت نقلة نوعية في مجال رياضات الناشئين في قطاع غزة من خلال المشاركة في بطولات محلية ودولية مختلفة كان آخرها بطولة "ديسينتي" في إسبانيا.