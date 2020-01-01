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"حماس" تعقب على فتح الاحتلال سدود المياه شرق غزة

السبت 18 يناير 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعقب على فتح الاحتلال سدود المياه شرق غزة


غزة / سما /

عقبت حركة "حماس"، مساء اليوم السبت، على إغراق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المواطنين بعدما فتح سدود المياه شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن الاعتداء المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات المزارعين وإتلاف محاصيلهم برش مبيدات سامة جريمة مركبة بحقهم.

وأكد أن رش المبيدات السامة ومن قبلها فتح السدود المائية عمداً وتجديده اليوم للمرة الثالثة خلال أسبوع يعد شكلاً من أشكال العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا وبرهان على همجية الاحتلال وغرطسته.

وأضاف أن ذلك يعد انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية وهو ما يتطلب تدخل دولي لإلجام الاحتلال ووقف سياسته الهمجية تجاه شعبنا وتدمير مقدراته.

وصباح اليوم، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبارات تجمع مياه الأمطار نحو الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع.

وقالت وزارة الزراعة، إن الاحتلال فتح سدود مياه الأمطار للمرة الثالثة شرق غزة خلال أسبوع واحد، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة بحق الأراضي الزراعية وبالمزارعين.

#حماس #قوات الاحتلال #الاراضي الفلسطينية #قطاع غزة #الزراعة بغزة

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