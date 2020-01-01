العالول: لسنا مع السعودية أو إيران!

رام الله / سما /

رفض نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لعبة المحاور في المنطقة وما مدى تأثيرها على الفلسطينيين، قائلاً:" نحن لسنا مع السعودية أو إيران، ويجب ألا نصنف في موقع نحن مع مين".

وأضاف العالول:" يجب أن نعرف من هو معنا، وليست شغلتنا الخلاف بين الدول، وعلينا أن نبحث من معنا، ولا نريد أن نعادي أحدًا وأعداءنا الوحيديين إسرائيل وأمريكا"، خلال مشاركته في ندوة سياسية وتابعتها "الوطنية" ظهر اليوم عبر تلفزيون فلسطين.

وشدد على أن "فتح"، حركة تحرر وطني تناضل من أجل التحرير والاستقلال، فهي حركة تؤمن بالمقاومة بكل أشكالها في مواجهة المحتل.. ونحن مع كل الناس".

وعن الانتخابات الفلسطينية، أشار العالول إلى أن القيادة تواصلت مع الأوروبيين من أجل الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وقال إن عشرات الأصوات خرجت للمطالبة بإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات قبل إزالة عقبة القدس، مؤكدًا أن حركة فتح لديها إصرار للذهاب باتجاه الانتخابات، لكنها الأمر متعلق بعقبة القدس. وتساءل في ذات السياق، كيف سيشكل المرسوم الرئاسي ضغط على إسرائيل ؟