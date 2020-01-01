  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول: لسنا مع السعودية أو إيران!

السبت 18 يناير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: لسنا مع السعودية أو إيران!


رام الله / سما /

رفض نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لعبة المحاور في المنطقة وما مدى تأثيرها على الفلسطينيين، قائلاً:" نحن لسنا مع السعودية أو إيران، ويجب ألا نصنف في موقع نحن مع مين".

وأضاف العالول:" يجب أن نعرف من هو معنا، وليست شغلتنا الخلاف بين الدول، وعلينا أن نبحث من معنا، ولا نريد أن نعادي أحدًا وأعداءنا الوحيديين إسرائيل وأمريكا"، خلال مشاركته في ندوة سياسية وتابعتها "الوطنية" ظهر اليوم عبر تلفزيون فلسطين.

وشدد على أن "فتح"، حركة تحرر وطني تناضل من أجل التحرير والاستقلال، فهي حركة تؤمن بالمقاومة بكل أشكالها في مواجهة المحتل.. ونحن مع كل الناس".

وعن الانتخابات الفلسطينية، أشار العالول إلى أن القيادة تواصلت مع الأوروبيين من أجل الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وقال إن عشرات الأصوات خرجت للمطالبة بإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات قبل إزالة عقبة القدس، مؤكدًا أن حركة فتح لديها إصرار للذهاب باتجاه الانتخابات، لكنها الأمر متعلق بعقبة القدس. وتساءل في ذات السياق، كيف سيشكل المرسوم الرئاسي ضغط على إسرائيل ؟

#محمود العالول #حركة فتح #السعودية #ايران #رام الله #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة 14 عاماً

قائد سابق للاستخبارات الإسرائيلية يشن هجوما لاذعا على قطر ويدعو لطردها من غزة

تنويه من مالية غزة حول كمية الغاز و السعر النهائي للاسطوانة

3 منخفضات تؤثر على فلسطين خلال أسبوع

الاحتلال يهدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة سيؤدي لاتخاذ اجراءات جديدة.. منها وقف حركة الصيادين

على ماذا يدل هلال الأظافر؟

من جديد غلاف غزة ومدن الجنوب تحت وقع القنابل

الأخبار الرئيسية

حماس

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

اسرى

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل!

فيضانات الاحتلال شرق غزة

الاحتلال يفتح السدود ويغرق أراضي المزارعين بمياه الأمطار شرق غزة

صحيفة : «حماس» ترفض منح مزيد من الوقت للوسطاء لتنفيذ بقية التفاهمات

الغاز

تنويه من مالية غزة حول كمية الغاز و السعر النهائي للاسطوانة