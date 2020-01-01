ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل!

القدس المحتلة / سما /

أكد عميد الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قائد وحدة الأبحاث السابق، يوسي كوفورفسير، صباح اليوم السبت، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قدرت أن تكون هناك احتمالات كبيرة للانفجار بالحلبة الفلسطينية.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن كوفورفسير قوله: إن حركة "حماس" تتوجه نحو التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنها تواصل بناء قوتها.

ولفت إلى أن العام الماضي كان مليء بفرص اندلاع التصعيد بقطاع غزة، بسبب نشاطات الجيش الإسرائيلي بالحدود الشرقية بالقطاع.

وشدد على أن "حماس" تدير قضية الجنود الأسرى لديها بشكل منفصل عن التهدئة، وستجد صعوبة كبيرة في الموافقة على شروط "إسرائيل"، التي تربط كل شيء بعودة الجنود.

وأوضح أن "إسرائيل" ليست قادرة على حل مشاكل غزة بشكل مطلق، وإذا وصلت مباحثات التهدئة بين الطرفين إلى طريق مسدود، فالأوضاع ستكون قابلة للانفجار.