الصحة ماضية في طريقها للانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية

رام الله / سما /

قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن تبرع السيد الرئيس بأجهزة طبية متطورة يشمل كافة مستشفيات الوطن، لافتاً أن سيادته مستمر بدعمه لوزارة الصحة وصولاً إلى توطين الخدمة الصحية، ووقف تحويل المرضى خارج فلسطين والتخفيف عن المواطنين أعباء السفر ودفع المال.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن السيد الريس تبرع بـ 9 أجهزة الترا ساوند حديثة 7 منها متنقلة و 2 ثابتة لفحص السيدات الحوامل حيث يمكن نقل الاجهزة من قرية لأخرى لتقديم رعاية صحية أولية، موضحاً أن دفعة جديدة من 70 جهازاً سيتم تقديمها لوزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الشخرة على أهمية دعم السيد الرئيس لتوجهات وزارة الصحة في استقطاب كوادر طبية للعمل في المستشفيات وخاصة الامراض النادرة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في طريقها للانفكاك عن الاحتلال بخفض عدد التحويلات الطبية من خلال تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة عدوان البرغوثي: إن تبرع السيد الرئيس محمود عباس باجهزة طبية لوزارة الصحة هام جداً.

وأضاف البرغوثي: أن القطاع الطبي في فلسطين يحتاج لرفع معدلات التوظيف، وشراء أجهزة جديدة، موضحاً أن نسبة الأسرة لكل ألف مواطن تبلغ 1.2 بالمئة في حين تبلغ عالميا 3.4 بالمئة وهو ما يحتاج لجهود أكبر لتقديم خدمة مهنية ولائقة للمرضى وتعاون القطاعين العام والخاص.