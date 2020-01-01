"كان": وحدات الإرباك الليلي تعود قريباً للعمل على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم السبت، نقلا عن تقارير عربية، أن وحدات "الإرباك الليلي" ستعود قريباً للعمل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن وحدات الإرباك الليلي، ستعود قريبا للعمل على حدود غزة، بسبب تعثر مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس.

وأضافت قناة كان، أن حركة حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير بينهما، التي كانت برعاية المخابرات المصرية.

وبحسب القناة العبرية، طالبت حماس من مصر الضغط على إسرائيل للموافقة على تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار، وكذلك طلبت من مصر تخفيف إجراءاتها بحق القطاع.

ولفتت القناة، الى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن عملية إطلاق البالونات من غزة، تتم بواسطة مجموعة من الجهاد الإسلامي، دون موافقة من القيادة بغزة، وأن جهود التهدئة بين إسرائيل وحماس لن تتسارع بعد الانتخابات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، سقطت العشرات من البالونات المثبت عليها أجسام متفجرة، بعدة مناطق بغلاف غزة، دون وقوع إصابات.