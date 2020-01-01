حديث عن "مفاوضات بنصف مليون دولار" لقتيل منزل نانسي عجرم والمحامي يوضح

وكالات

نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات مع عائلة الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الزوجين قبل أسبوعين.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، مشددا على أنهم "في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية".

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.