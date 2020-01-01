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القواسمي : تعذيب أسرانا يظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الاسرائيلي

السبت 18 يناير 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : تعذيب أسرانا يظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الاسرائيلي


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن تعذيب أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، يظهر حجم الإرهاب والوحشية الإسرائيلية والوجه الحقيقي القبيح لدولة تكذب بادعاءاتها الباطلة بالديمقراطية 

وأوضح القواسمي إن هذا الاسلوب الوحشي في استخدام أبشع أنواع التعذيب مع الأسرى وما يجري في أقبية التحقيق في سجون الاحتلال الاسرائيلية، من تعذيب همجي تجاوز كل القيم الانسانية ، ما هو إلا نوع من أنواع القمع والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

وطالب القواسمي كل مؤسسات حقوق الانسان الدولية التدخل الفوري وفضح هذه الجرائم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن هذه الممارسات البشعة بحق أسرانا البواسل

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