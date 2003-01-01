تركي الفيصل : قدمت هذه النصيحة للأمريكان عند غزوهم العراق

وكالات

تحدث الأمير السعودي تركي الفيصل، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات سابقا، عن نصيحة تقدم بها إلى الولايات المتحدة، عند غزوها العراق عام 2003.

وقال تركي الفيصل في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه قال لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين بعد غزو العراق، أنهم في حال قرروا الانسحاب، فلا يمكن أن يكون ذلك بشكل اندفاعي على غرار الغزو.

وتابع أن لا يرى أن الوقت الحالي هو الأمثل لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

ونوه بأن "انسحاب الأمريكان من أفغانستان كان في المراحل المبكرة أنسب وأكثر قابلية للتنفيذ مما هو عليه الآن".

وأضاف: "واشنطن ضيعت عديد الفرص المناسبة للانسحاب، أبرزها عقب اغتيالهم مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011".

ورأى تركي الفيصل أن الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية في العراق كان سببا ظهور تنظيم القاعدة، وتوسع نفوذه.

وكان البرلماني العراقي أقر بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس" قرب بغداد، مطلع العام الجديد.