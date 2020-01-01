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اتفاقية رياضية تفتح باب الاحتراف الأوروبي للرياضيين

السبت 18 يناير 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية رياضية تفتح باب الاحتراف الأوروبي للرياضيين


غزة / سما /

أعلنت أكاديمية تشامبيونز الرياضية في فلسطين اليوم السبت، عن توقيعها لاتفاقية حصرية مع شركة ريجينال للرياضات الدولية المختصة في تسويق اللاعبين دولياً وتطوير الرياضات المختلفة.

وأكد رجب السراج رئيس أكاديمية تشامبيونز، أن شركة ريجينال للرياضات تعتبر من كبرى الشركات العربية والعالمية في مجال تسويق اللاعبين واحترافهم في أوروبا والدول المختلفة.

وأشار السراج إلى أن أكاديمية تشامبيونز ومن خلال هذه الاتفاقية أصبحت الوكيل الحصري والأول لشركة ريجينال في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث سيصبح ولأول مرة في فلسطين ومن خلال البرامج المختلفة التي سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي لاحق إمكانية تسويق اللاعبين الناشئين المحليين في أكثر من 15 دولة ونادٍ أوروبي، من خلال تدريبهم وتجهيزهم بشكل مميز لتحقيق شروط الاحتراف وعرض مهاراتهم وفق إمكانيات دولية حقيقية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستدعم وتفتح باب الاحتراف الدولي للمهارات الرياضية المميزة الموجودة في فلسطين خاصة في مجال كرة القدم، ومن جهة أخرى ستدعم الاقتصاد الفلسطيني والأندية التي سيتم احتراف لاعبيها.

وشدد على توفير برامج تدريبية دولية مختلفة للاعبين والمدربين والمستكشفين سيتم الإعلان عنها لاحقا.

بدوره عبر عمر الذيابي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينال للرياضات، عن فخره بالصرح الرياضي العظيم الممثل في أكاديمية تشامبيونز.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التعاون والشراكة التي توقعها شركة ريجينال في مجال تطوير الرياضة العربية وتسويق اللاعبين المحترفين للدول الأوروبية.

وأعرب الذيابي عن ثقته بأكاديمية تشامبيونز وبحجم العمل المناط عليهم وثقته بأنهم سيحققون نجاحاً مميزاً لافتاً.

يشار إلى أن أكاديمية تشامبيونز تعتبر إحدى أكبر الأكاديميات الرياضية في فلسطين والوطن العربي، وحققت نقلة نوعية في مجال رياضات الناشئين في قطاع غزة من خلال المشاركة في بطولات محلية ودولية مختلفة كان آخرها بطولة "ديسينتي" في إسبانيا.

#اتفاقية #أكاديمية تشامبيونز

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