يوفنتوس يلجأ إلى لاعبيه الكبار لاستعادة بول بوجبا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عن تحركات يقوم بها عدداً من لاعبي يوفنتوس في محاولة لإقناع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالعودة إلى تورينو في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” أن لاعبين مثل خوان كوادرادو، باولو ديبالا وجونزالو هيجواين وهم جزء من مجموعة أصدقاء بوجبا ما زالوا على اتصال منتظم معه منذ انتقاله في عام 2016.

وأشارت هذه المصادر أن الثلاثي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً بعودة لاعب خط الوسط الفرنسي إلى يوفنتوس ، بعد أن فشلت المحاولات السابقة بسبب رغبة بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عضواً في مجموعة “واتس آب” مع عدد من لاعبي يوفنتوس ، حيث قام هؤلاء اللاعبين بزيارة بعضهم البعض في مناسبات متعددة وفقاً لهذه التقارير.

وأطلق على هذه المجموعة الاسم المستعار “بانيتا” بناءً على توصية جوادرادو ، حيث تشير العبارة بأن الشخص مستعد دائماً لمد يد العون للأصدقاء ، وأيضاً لشخص لديه شخصية مزعجة.

وعلى الرغم من الشائعات التي لا حصر لها والتي تربط اللاعب بالابتعاد عن ملعب أولد ترافورد ، إلا أن المدرب أولي جونار سولشاير يصر على أن بوجبا سيبقى في النادي خلال هذا الشهر.