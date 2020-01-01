مشعشع: محاولات إسرائيلية لوقف دعم البرلمانات الأوروبية للأونروا

القدس المحتلة / سما /

حذّرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج الوكالة من مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم "أونروا"، سامي مشعشع: إن هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيراً بخطة سيبدأ تنفيذها قريباً بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس، في محاولة لتجفيف مدارس أونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس، والمحاولات مستمرة.

وأضاف مشعشع، في تصريحات إذاعية، أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس"، منبهاً إلى أن "الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة، وهذا خطير جداً، لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج جداً".

وفي سؤال بشأن إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية: أوضح أن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن.

واعتبر مشعشع أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، انه أمر مقلق، لأن الاتحاد حتى اللحظة المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جداً في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.